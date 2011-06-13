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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Амкар (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 13 июня 2011
Амкар (мол)
13.06.2011, понедельник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
71'
А. Субботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Субботин
Замена
М. Адаев
️️️️
М. Адамов
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Кочкин
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
С. Эльгаджиев
️️️️
Х. Кадыров
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
Замена
Н. Джабраилов
️️️️
В. Белозеров
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Романенко
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Андриевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
0
Самир Мерзич
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
22
Антон Романенко
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
63
Вадим Белозеров
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Амкар (мол)
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
47
Адам Байбатыров
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
4-1-2-1-2
14
Степанов
30
Идову
0
Мерзич
25
Смирнов
27
Молодцов
5
Рябокобыленко
22
Романенко
84
Кочкин
7
Тюкалов
9
Субботин
29
Андриевский
3-4-3
88
Сикач
24
Польчак
4
Тагилов
5
Эдиев
50
Ашаханов
63
Белозеров
61
Адамов
42
Тохосашвили
10
Кадыров
9
Садаев
51
Исламов
22
Романенко
92
Скворцов
92
Скворцов
22
Романенко
29
Андриевский
93
Смородин
93
Смородин
29
Андриевский
7
Тюкалов
49
Сиротин
49
Сиротин
7
Тюкалов
84
Кочкин
88
Рудаков
88
Рудаков
84
Кочкин
9
Субботин
17
Васильев
17
Васильев
9
Субботин
63
Белозеров
80
Джабраилов
80
Джабраилов
63
Белозеров
10
Кадыров
38
Эльгаджиев
38
Эльгаджиев
10
Кадыров
61
Адамов
36
Адаев
36
Адаев
61
Адамов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ахмат (мол)
98
Андрей Блынду
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
47
Адам Байбатыров
ЦП
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
Главный тренер
Магомед Магомаев
Остались в запасе
98
Андрей Блынду
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
Остались в запасе
47
Адам Байбатыров
ЦП
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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