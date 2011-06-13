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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Спартак М (мол)
Томь (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 13 июня 2011
Томь (мол)
13.06.2011, понедельник, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
2 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
41'
К. Погребняк
74'
А. Сазонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Спартак М (мол)
ГОЛ! 2:0!
А. Сазонов
Замена
А. Зыков
️️️️
А. Малеев
Замена
Н. Фадеев
️️️️
А. Пуцко
Замена
С. Аксанов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
А. Сазонов
️️️️
К. Погребняк
Замена
А. Богданов
️️️️
О. Сокулов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
А. Пуцко
Замена
И. Леонтьев
️️️️
П. Сергеев
Замена
А. Козлов
️️️️
Е. Горячев
Замена
Я. Овсянников
️️️️
Д. Никитинский
Замена
И. Альшин
️️️️
К. Савичев
Замена
А. Самсонов
️️️️
И. Киреев
Желтая карточка
Д. Тихонов
ГОЛ! 1:0!
К. Погребняк
Желтая карточка
А. Ходырев
Желтая карточка
И. Чежия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Спартак М (мол)
31
Александр Беленов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Томь (мол)
71
Глеб Сочаво
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
65
Анатолий Зыков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
3-2-4-1
51
Агеев
45
Горячев
92
Кочергин
4
Воронов
23
Чернов
30
Башилов
89
Махмудов
97
Тихонов
7
Никитинский
65
Сокулов
9
Погребняк
3-2-2-2-1
31
Беленов
22
Хомуха
21
Ходырев
15
Пуцко
4
Савичев
3
Чежия
20
Сергеев
88
Киреев
8
Малеев
7
Каюмов
10
Федчук
7
Никитинский
22
Овсянников
22
Овсянников
7
Никитинский
23
Чернов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
23
Чернов
65
Сокулов
49
Богданов
49
Богданов
65
Сокулов
9
Погребняк
10
Сазонов
10
Сазонов
9
Погребняк
89
Махмудов
11
Аксанов
11
Аксанов
89
Махмудов
45
Горячев
44
Козлов
44
Козлов
45
Горячев
8
Малеев
65
Зыков
65
Зыков
8
Малеев
4
Савичев
10
Альшин
10
Альшин
4
Савичев
15
Пуцко
44
Фадеев
44
Фадеев
15
Пуцко
20
Сергеев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
20
Сергеев
88
Киреев
8
Самсонов
8
Самсонов
88
Киреев
Остались в запасе
Томь (мол)
Спартак М (мол)
71
Глеб Сочаво
ВР
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
71
Глеб Сочаво
ВР
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Томь (мол) - Спартак М (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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