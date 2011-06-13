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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
Кр. Советов (мол) - Кубань (мол): обзор матча 13 июня 2011
Кр. Советов (мол)
13.06.2011, понедельник, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
+3
Замена
А. Карибов
️️️️
С. Горелов
Замена
М. Ковальчук
️️️️
А. Секрет
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Т. Мамедов
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Калайджян
Замена
Е. Фролов
️️️️
А. Хрущев
Замена
Е. Курдус
️️️️
Р. Слинько
Замена
А. Попов
️️️️
С. Сипатов
Замена
И. Гаглоев
️️️️
А. Нестеренко
Замена
А. Быков
️️️️
М. Палиенко
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
О. Шалаев
Желтая карточка
С. Горелов
Замена
М. Губжев
️️️️
А. Бобер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
42
Егор Наумов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
8
Антон Бобер
ПП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Кубань (мол)
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
4
Маурисио Прието
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Кр. Советов (мол)
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
37
Евгений Фролов
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
39
Алексей Попов
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2-1-5-1-1
1
Юрченко
13
Почивалин
3
Касьянов
18
Шалаев
17
Хрущев
42
Наумов
2
Ковба
44
Буданов
8
Бобер
99
Палиенко
17
Сипатов
3-1-4-1
15
Мустафаев
4
Прието
15
Князев
2
Горелов
10
Фидлер
27
Нестеренко
92
Слинько
77
Мамедов
5
Калайджян
19
Секрет
18
Шалаев
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
18
Шалаев
99
Палиенко
93
Быков
93
Быков
99
Палиенко
8
Бобер
25
Губжев
25
Губжев
8
Бобер
17
Сипатов
39
Попов
39
Попов
17
Сипатов
17
Хрущев
37
Фролов
37
Фролов
17
Хрущев
92
Слинько
73
Курдус
73
Курдус
92
Слинько
27
Нестеренко
69
Гаглоев
69
Гаглоев
27
Нестеренко
5
Калайджян
5
Халваши
5
Халваши
5
Калайджян
77
Мамедов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
77
Мамедов
19
Секрет
73
Ковальчук
73
Ковальчук
19
Секрет
2
Горелов
22
Карибов
22
Карибов
2
Горелов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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Кр. Советов (мол)
Кубань (мол)
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2025.12.10 18:53
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