Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Кубань (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 17 июня 2011
Кубань (мол)
17.06.2011, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Е. Андриенко
️️️️
Н. Галкин
Замена
А. Карибов
️️️️
А. Нестеренко
Замена
С. Химов
️️️️
М. Пичугин
Желтая карточка
А. Нестеренко
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Сквернюк
Замена
М. Ковальчук
️️️️
В. Лобкарев
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Безгласный
Желтая карточка
К. Рябов
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Замена
Н. Галкин
️️️️
А. Золотаренко
Желтая карточка
А. Бекетов
Замена
А. Михеев
️️️️
А. Рябоконь
Замена
А. Бегларян
️️️️
Д. Пчелинцев
Замена
А. Секрет
️️️️
Т. Мамедов
Замена
И. Гаглоев
️️️️
А. Калайджян
Замена
И. Падерин
️️️️
А. Фидлер
Желтая карточка
Т. Мамедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
4
Маурисио Прието
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Руслан Слинько
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
14
Никита Галкин
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
2-1-5-1
1
Намашко
4
Прието
15
Князев
10
Фидлер
27
Нестеренко
77
Мамедов
5
Калайджян
23
Сквернюк
92
Слинько
52
Лобкарев
3-1-5-1
31
Пчелинцев
94
Пичугин
15
Рябов
92
Янковский
11
Пазин
77
Кокоскерия
14
Рябоконь
31
Адамян
7
Бекетов
35
Безгласный
14
Золотаренко
27
Нестеренко
22
Карибов
22
Карибов
27
Нестеренко
23
Сквернюк
73
Курдус
73
Курдус
23
Сквернюк
5
Калайджян
69
Гаглоев
69
Гаглоев
5
Калайджян
52
Лобкарев
73
Ковальчук
73
Ковальчук
52
Лобкарев
10
Фидлер
10
Падерин
10
Падерин
10
Фидлер
77
Мамедов
19
Секрет
19
Секрет
77
Мамедов
14
Золотаренко
14
Галкин
14
Галкин
14
Золотаренко
35
Безгласный
72
Батютин
72
Батютин
35
Безгласный
94
Пичугин
79
Химов
79
Химов
94
Пичугин
Галкин
41
Андриенко
41
Андриенко
Галкин
31
Пчелинцев
12
Бегларян
12
Бегларян
31
Пчелинцев
14
Рябоконь
90
Михеев
90
Михеев
14
Рябоконь
Остались в запасе
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча Кубань (мол) - Краснодар (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+