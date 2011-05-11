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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 11 мая 2011
Спартак
11.05.2011, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
ЦСКА
44'
Д. Комбаров
62'
Ари
78'
Ибсон
42'
Т. Нецид
72'
С. Думбия
81'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
ГОЛ!
С. Игнашевич
4:5
ГОЛ!
А. Дзюба
4:4
ГОЛ!
В. Березуцкий
3:4
ГОЛ!
Ари
3:3
ГОЛ!
К. Хонда
2:3
Пенальти не реализован!
Д. Комбаров
ГОЛ!
В. Лав
2:2
ГОЛ!
Э. МакГиди
2:1
ГОЛ!
Т. Нецид
1:1
ГОЛ!
Э. Махмудов
1:0
110'
Желтая карточка
Е. Алдонин
Желтая карточка
М. Сухи
110'
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Е. Макеев
ГОЛ! 3:3!
В. Лав
Пас отдал
С. Думбия
ГОЛ! 3:2!
Ибсон
Пас отдал
А. Дзюба
ГОЛ! 2:2!
С. Думбия
Пас отдал
К. Хонда
Желтая карточка
К. Хонда
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
Замена
В. Лав
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 2:1!
Ари
Пас отдал
Д. Комбаров
Желтая карточка
Э. МакГиди
Замена
Ари
️️️️
Алекс
Замена
К. Хонда
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
Ибсон
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Комбаров
Пас отдал
Э. МакГиди
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Пас отдал
З. Тошич
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Кариока
Травма
Кариока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ОП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Сейду Думбия
ЛВ
20
Евгений Алдонин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Дикань
9
Комбаров
2
Пареха
17
Сухи
34
Макеев
5
Кариока
23
Комбаров
80
Ибсон
46
МакГиди
12
Алекс
22
Дзюба
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
20
Алдонин
10
Мамаев
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
15
Нецид
34
Макеев
30
Кудряшов
30
Кудряшов
34
Макеев
5
Кариока
8
Махмудов
8
Махмудов
5
Кариока
12
Алекс
39
Ари
39
Ари
12
Алекс
10
Мамаев
3
Хонда
3
Хонда
10
Мамаев
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
66
Дзагоев
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
12
Николай Заболотный
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Малородов (Саратов)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:15 (прямая)
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