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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 11 мая 2011
Эспаньол
11.05.2011, среда, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
19'
П. Освальдо
76'
Э. Галан
9'
Р. Сольдадо
25'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
Желтая карточка
Р. Фонте
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Х. Мата
Замена
Р. Фонте
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 2:2!
Э. Галан
Замена
Л. Мигел
️️️️
Бруно
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
Ж. Альба
️️️️
Жонас
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Х. Маркес
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Ж. Амат
ГОЛ! 1:2!
Х. Мата
Пас отдал
Бруно
ГОЛ! 1:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Х. Лопес
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
26
Дину
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
38
Альберт Каналь
ЦЗ
5
Исайас
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
22
Иско
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-2-3
13
Камени
14
Галан
5
Амат
5
Родригес
2
Чика
21
Лопес
25
Верду
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
7
Кальехон
10
Освальдо
4-2-2-2
1
Санчес
2
Бруно
5
Деальберт
4
Наварро
22
Матье
11
Банега
5
Топал
17
Хоакин
64
Мата
17
Жонас
9
Сольдадо
24
Алонсо
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
24
Алонсо
7
Кальехон
9
Васкес
9
Васкес
7
Кальехон
10
Луис Гарсия
17
Фонте
17
Фонте
10
Луис Гарсия
17
Жонас
18
Альба
18
Альба
17
Жонас
2
Бруно
23
Мигел
23
Мигел
2
Бруно
64
Мата
6
Альбельда
6
Альбельда
64
Мата
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
38
Альберт Каналь
ЦЗ
26
Дину
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Исайас
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
22
Иско
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
38
Альберт Каналь
ЦЗ
26
Дину
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Исайас
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
22
Иско
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
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