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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 11 мая 2011
Шахтер
11.05.2011, среда, 20:00
Украина. Датагруп Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Днепр
13'
Виллиан
21'
А. Тейшейра
62'
В. Мандзюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Днепр
Замена
А. Кучер
️️️️
Я. Ракицкий
Замена
А. Гладкий
️️️️
В. Мандзюк
Замена
С. Инкум
️️️️
А. Русол
Травма
Я. Ракицкий
Красная карточка
Е. Селезнев
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
Д. Лепа
️️️️
О. Феррейра
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 2:1!
В. Мандзюк
Пас отдал
С. Кравченко
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Тейшейра
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
А. Тейшейра
Желтая карточка
Я. Лаштувка
Желтая карточка
А. Русол
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Л. Адриано
19'
Желтая карточка
Е. Селезнев
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
Жадсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
10
Жадсон
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
18
Осмар Феррейра
ПП
28
Евгений Шахов
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Пятов
13
Шевчук
44
Ракицкий
32
Ищенко
33
Срна
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
10
Жадсон
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
4-3-1-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
14
Чеберячко
16
Русол
29
Денисов
18
Феррейра
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
11
Селезнев
28
Шахов
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
44
Ракицкий
50
Кучер
50
Кучер
44
Ракицкий
11
Тейшейра
11
Коста
11
Коста
11
Тейшейра
16
Русол
22
Инкум
22
Инкум
16
Русол
5
Мандзюк
20
Гладкий
20
Гладкий
5
Мандзюк
18
Феррейра
11
Лепа
11
Лепа
18
Феррейра
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
10
Артем Тетенко
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
8
Руслан Бабенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Шахтер - Днепр
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
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