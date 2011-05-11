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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 11 мая 2011
Леванте
11.05.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
41'
Ф. Кайседо
28'
С. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
Замена
Педро
️️️️
Д. Вилья
Замена
Г. Ларреа
️️️️
М. Пальярдо
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
А. Фонтас
️️️️
Э. Абидаль
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
ГОЛ! 0:1!
С. Кейта
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
17
Ибрагим Афеллай
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
4-3-2-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
3
Нано
18
Вента
25
Торрес
10
Иборра
14
Пальярдо
7
Надаль
23
Вальдо
10
Кайседо
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
22
Абидаль
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
17
Афеллай
7
Вилья
14
Пальярдо
33
Ларреа
33
Ларреа
14
Пальярдо
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
22
Абидаль
3
Фонтас
3
Фонтас
22
Абидаль
7
Вилья
9
Педро
9
Педро
7
Вилья
Остались в запасе
Леванте
Барселона
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Леванте - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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