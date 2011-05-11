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Расписание матчей
Украина. Кубок
Динамо К - Арсенал
Динамо К - Арсенал: обзор матча 11 мая 2011
Динамо К
11.05.2011, среда, 20:00
Украина. Датагруп Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Арсенал
10'
А. Ярмоленко
49'
А. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Арсенал
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Шевченко
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Р. Гусев
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Милевский
Замена
А. Ковпак
️️️️
В. Аржанов
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Старгородский
ГОЛ! 2:0!
А. Шевченко
Пас отдал
А. Милевский
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
В. Аржанов
Желтая карточка
Д. Гармаш
19'
Желтая карточка
В. Полевой
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гармаш
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
14
Владимир Полевой
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЛВ
11
Артем Старгородский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
8
Ролан Гусев
ПВ
16
Максим Шацких
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-3-1-2
1
Шовковский
3
Попов
3
Бетао
24
Юссуф
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
5
Вукоевич
20
Гусев
19
Гармаш
7
Шевченко
0
Милевский
4-3-2-1
23
Погорелый
38
Ещенко
23
Шершун
6
Шоава
14
Полевой
11
Старгородский
90
Богданов
35
Грицай
8
Гусев
17
Аржанов
16
Шацких
19
Гармаш
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
19
Гармаш
7
Шевченко
88
Алиев
88
Алиев
7
Шевченко
0
Милевский
11
Кравец
11
Кравец
0
Милевский
11
Старгородский
13
Миколюнас
13
Миколюнас
11
Старгородский
8
Гусев
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
8
Гусев
17
Аржанов
39
Ковпак
39
Ковпак
17
Аржанов
Остались в запасе
Динамо К
Арсенал
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Виталий Рева
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо К - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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