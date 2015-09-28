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    Андрей Несмачный

    Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Несмачный
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Брянск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 1979 (44 года)
    Рост 182
    Вес 72
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