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    На Украине «Олимпик» обвинили в сдаче матча «Шахтеру»

    В воскресенье, 27 сентября, в прямом эфире передачи «ПроФутбол» телеканала 2+2 ведущий программы Игорь Цыганык и эксперты Андрей Несмачный и Олег Венглинский, разбирая матч девятого тура УПЛ «Олимпик« – «Шахтер» (2:3), заподозрили хозяев поля в сдаче игры.

    Анализируя моменты второго тайма, эксперты обвинили игроков «Олимпика» отсутствии спортивной борьбы и умышленном создании моментов для взятия ворот командой-соперницей. Больше всего под критику попал капитан «Олимпика» – Дмитрий Гришко, участвовавший буквально во всех голах «Шахтера».

    «Смотришь с профессиональной точки зрения, ведь сами футболисты – это такой цирк», – прокомментировал эпизоды второго тайма Олег Венглинский.

    «Мы уже говорили, что «Олимпик» нужно было наказать за моменты, о которых мы говорили, но им все сошло с рук. Теперь видим то , что видим. Мы никого не хотим обвинить, мы разбираем эпизоды, но тут все бросается в глаза – это всем видно», – отметил Андрей Несмачный.

    Также Несмачный предположил, что тренерский штаб «Олимпика» умышленно проводил замены, чтобы ослабить игру свое собственной команды.

    «Больше не хочется говорить об этой игре, пусть она останется на совести тех людей, которое все это устроили», – резюмировал обзор матча Игорь Цыганык.

    Источник: UA-Футбол

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    28.09.2015 06:02
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1443414736
    Гришко - добровольцем в зону АТО!
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    plehanov6
    1443417274
    А кто такой олег венглинсий и все остальные остальные "сами футболисты"? А вот лучших футболистов "Шахтера" помню еще с советских времен !!!
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    ologreds
    1694997088
    numo443701
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