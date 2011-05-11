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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Брест
Марсель - Брест: обзор матча 11 мая 2011
Марсель
11.05.2011, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 0
Завершен
Брест
12'
Л. Реми
59'
Ж. Айю
81'
Г. Хайнце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Брест
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 3:0!
Г. Хайнце
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 2:0!
Ж. Айю
Пас отдал
Б. Шейру
Замена
П. Байссе
️️️️
О. Даф
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Л. Гонсалес
16'
Замена
М. Бру Апанга
️️️️
А. Кантари
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Б. Шейру
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
25
Омар Даф
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
99
Джонатан Айите
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
16
Фанни
5
Хайнце
77
Каборе
27
Гонсалес
8
Шейру
24
Айю
10
Айю
14
Реми
4-4-2
30
Элана
21
Феррадж
2
Марсьяль
4
Кантари
25
Даф
7
Лика
5
Эволо
23
Н'Гойи
19
Лесомье
26
Ру
39
Туре
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
27
Гонсалес
10
Айю
7
Абриэль
7
Абриэль
10
Айю
14
Реми
10
Жиньяк
10
Жиньяк
14
Реми
25
Даф
44
Байссе
44
Байссе
25
Даф
4
Кантари
18
Апанга
18
Апанга
4
Кантари
Остались в запасе
Марсель
Брест
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
22
Эдуар Сиссе
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
99
Джонатан Айите
ЦФ
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
6
Бруно Груги
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
22
Эдуар Сиссе
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
99
Джонатан Айите
ЦФ
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
6
Бруно Груги
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Марсель - Брест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Велодром
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