Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Монако
Сошо - Монако: обзор матча 11 мая 2011
Сошо
11.05.2011, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 0
Завершен
Монако
21'
Д. Соже
23'
М. Майга
84'
Р. Будебуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Монако
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Э. Бутен
️️️️
М. Мартен
ГОЛ! 3:0!
Р. Будебуз
Пас отдал
Н. Морис-Белэй
Замена
М. Пейберне
️️️️
В. Ногейра
Желтая карточка
М. Мартен
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
Б. Муканджо
️️️️
Ж. Госсо
Желтая карточка
Л. Аруна
Замена
Д. Уэлком
️️️️
Т. Мангани
Замена
К. Малонга
️️️️
В. Муратори
ГОЛ! 2:0!
М. Майга
Пас отдал
М. Мартен
ГОЛ! 1:0!
Д. Соже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
Монако
30
Франк Л'Хостис
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-1-3
16
Ришер
23
Соже
50
Карлао
24
Перки
3
Драме
15
Мартен
5
Ногейра
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
20
Майга
12
Идейе
3-2-3-1
40
Шаббер
63
Н'Кулу
13
Ханссон
28
Пюйгренье
21
Боннар
26
Муратори
19
Госсо
25
Аруна
6
Мангани
30
Пак Чу-Юн
19
Морис-Белэй
7
Туласн
7
Туласн
19
Морис-Белэй
5
Ногейра
14
Пейберне
14
Пейберне
5
Ногейра
15
Мартен
20
Бутен
20
Бутен
15
Мартен
6
Мангани
9
Уэлком
9
Уэлком
6
Мангани
26
Муратори
4
Малонга
4
Малонга
26
Муратори
19
Госсо
12
Муканджо
12
Муканджо
19
Госсо
Остались в запасе
Сошо
Монако
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
30
Франк Л'Хостис
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
30
Франк Л'Хостис
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Сошо - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
Все
Сошо
Монако
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+