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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Бордо
Ланс - Бордо: обзор матча 11 мая 2011
Ланс
11.05.2011, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
86'
А. Армаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Бордо
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
ГОЛ! 1:0!
А. Армаш
Замена
П. Дюкасс
️️️️
Жуссие
Замена
А. Бедимо
️️️️
Д. Полье
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Вендел
Замена
А. Модест
️️️️
Ш. Диабате
Замена
Т. Маулида
️️️️
К. Акале
Замена
А. Армаш
️️️️
С. Соу
Желтая карточка
Ф. Маранж
Желтая карточка
А. Яхья
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
28
Канга Акале
ПП
10
Давид Полье
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
3-3-3
5
Яхья
92
Орье
19
Варан
26
Демон
5
Ковачевич
27
Соу
28
Акале
17
Джемаа
11
Эдуардо
10
Полье
3-2-4-1
16
Каррассо
28
Маранж
27
Планюс
22
Сане
21
Шальме
14
Тремулинас
20
Жуссие
6
Фернандо
18
Плашил
17
Вендел
14
Диабате
10
Полье
12
Бедимо
12
Бедимо
10
Полье
27
Соу
21
Армаш
21
Армаш
27
Соу
28
Акале
8
Маулида
8
Маулида
28
Акале
20
Жуссие
8
Дюкасс
8
Дюкасс
20
Жуссие
17
Вендел
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
17
Вендел
14
Диабате
27
Модест
27
Модест
14
Диабате
Остались в запасе
Ланс
Бордо
30
Самуэль Атро
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Ланс - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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