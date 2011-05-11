Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Арль-Авиньон
Ницца - Арль-Авиньон: обзор матча 11 мая 2011
Ницца
11.05.2011, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 2
Завершен
Арль-Авиньон
32'
Д. Любоя
55'
Ф. Клер
77'
Д. Любоя
39'
Р. Кабелла
90'
К. Диавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Арль-Авиньон
ГОЛ! 3:2!
К. Диавара
Пас отдал
К. Гилас
Замена
Х. Бамого
️️️️
Э. Мулунгуи
Замена
А. Куанса
️️️️
Ш. Бен-Саада
ГОЛ! 3:1!
Д. Любоя
Пас отдал
Ш. Бен-Саада
Замена
Я. Керморган
️️️️
Т. Аяссе
Замена
К. Диавара
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Л. Палун
️️️️
Д. Эльебюик
ГОЛ! 2:1!
Ф. Клер
Желтая карточка
Р. Рокки
Замена
Р. Рокки
️️️️
Б. Соро
ГОЛ! 1:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
К. Гилас
ГОЛ! 1:0!
Д. Любоя
Пас отдал
Ф. Клер
Желтая карточка
Р. Сивелли
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
4
Томас Аяссе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Франк Джа Джедже
АП
10
Камель Гилас
ПП
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
23
Ллойд Палун
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
7
Ромайн Рокки
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
19
Каба Диавара
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
39
Пейчинович
29
Клер
18
Диаките
8
Эльебюик
15
Дигар
18
Бен-Саада
15
Кулибали
28
Любоя
11
Мулунгуи
3-5-2
16
Мервиль
26
Лоренци
5
Соро
3
Павон
10
Гилас
4
Аяссе
27
Н'Диайе
6
Айт Бен Идир
39
Фаншон
5
Кабелла
9
Джа Джедже
18
Бен-Саада
18
Куанса
18
Куанса
18
Бен-Саада
11
Мулунгуи
21
Бамого
21
Бамого
11
Мулунгуи
8
Эльебюик
23
Палун
23
Палун
8
Эльебюик
5
Кабелла
19
Диавара
19
Диавара
5
Кабелла
5
Соро
7
Рокки
7
Рокки
5
Соро
4
Аяссе
29
Керморган
29
Керморган
4
Аяссе
Остались в запасе
Ницца
Арль-Авиньон
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Венсан Планте
ВР
14
Камиль Мерием
ЦП
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
14
Камиль Мерием
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Ницца - Арль-Авиньон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
Новости команд
Все
Ницца
Арль-Авиньон
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+