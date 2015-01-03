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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ред Стар - Арль-Авиньон
Ред Стар - Арль-Авиньон: обзор матча 03 января 2015
Ред Стар
03.01.2015, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Арль-Авиньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ред Стар - Арль-Авиньон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
- : -
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Стадион:
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