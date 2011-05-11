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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лорьян
Монпелье - Лорьян: обзор матча 11 мая 2011
Монпелье
11.05.2011, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 1
Завершен
Лорьян
25'
О. Жиру
51'
М. Эстрада
64'
Ж. Саихи
22'
Б. Экюэль-Манга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лорьян
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Ж. Дернес
Замена
Д. Утака
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Б. Койта
ГОЛ! 3:1!
Ж. Саихи
Замена
Ж. Суну
️️️️
Л. Китамбала
Желтая карточка
Ж. Марво
ГОЛ! 2:1!
М. Эстрада
Желтая карточка
Ж. Дернес
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
Г. Бурийон
️️️️
М. Бака
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Койта
ГОЛ! 0:1!
Б. Экюэль-Манга
Пас отдал
М. Амалфитано
17'
Замена
Л. Каппоне
️️️️
Ф. Одар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
13
Марко Эстрада
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
4-3-3
16
Журдрен
2
Бокали
4
Спахич
2
Янга-Мбива
6
Марво
20
Дернес
19
Женешам
13
Эстрада
9
Жиру
19
Камара
55
Койта
3-2-2-3
16
Одар
21
Морель
5
Коне
5
Экюэль-Манга
6
Бака
14
Ле Лан
15
Ромао
31
Амалфитано
22
Монне-Паке
99
Китамбала
9
Гамейро
20
Дернес
21
Стамбули
21
Стамбули
20
Дернес
55
Койта
23
Саихи
23
Саихи
55
Койта
19
Камара
7
Утака
7
Утака
19
Камара
16
Одар
16
Каппоне
16
Каппоне
16
Одар
6
Бака
6
Бурийон
6
Бурийон
6
Бака
99
Китамбала
91
Суну
91
Суну
99
Китамбала
Остались в запасе
Монпелье
Лорьян
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
27
Сигамари Диарра
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Ян Жуффре
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
27
Сигамари Диарра
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Ян Жуффре
ЦП
Статистика матча Монпелье - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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