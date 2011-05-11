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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Кан
Ренн - Кан: обзор матча 11 мая 2011
Ренн
11.05.2011, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Кан
44'
К. Мангане
55'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Кан
Желтая карточка
М. Ньянг
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Замена
А. Камара
️️️️
Ж. Лерой
Замена
С. Дальма
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
Д. Верхоек
️️️️
А. Букари
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Траоре
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Ятабаре
Замена
Г. Лека
️️️️
Т. Арто
ГОЛ! 1:0!
К. Мангане
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Роман Инез
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
12
Джон Верхоек
ЦФ
Кан
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
7
Антони Деро
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-3-2
1
Дюшез
29
Данзе
12
Мангане
27
Кана-Бийик
18
Супрайен
6
М'Вила
6
Лерой
18
Лемуан
6
Теттей
12
Букари
31
Монтаньо
4-4-2
30
Тебо
24
Инез
28
Арто
15
Сорбон
20
Рейно
60
Ятабаре
89
Молло
10
Ниве
2
Соб
18
Траоре
17
Амума
12
Букари
12
Верхоек
12
Верхоек
12
Букари
6
Лерой
9
Камара
9
Камара
6
Лерой
18
Лемуан
10
Дальма
10
Дальма
18
Лемуан
28
Арто
24
Лека
24
Лека
28
Арто
60
Ятабаре
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
60
Ятабаре
18
Траоре
99
Ньянг
99
Ньянг
18
Траоре
Остались в запасе
Ренн
Кан
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Антони Деро
ПП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Антони Деро
ПП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Ренн - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Роазон Парк
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