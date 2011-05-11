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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 11 мая 2011
Осасуна
11.05.2011, среда, 23:55
Испания. Примера, 36 тур
3 : 2
Завершен
Севилья
46'
К. Сола
87'
К. Сола
90'
Д. Лекич
26'
А. Негредо
28'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Севилья
Желтая карточка
В. Пандиани
+4
+3
Желтая карточка
Д. Зокора
+1
Вторая желтая
Г. Медель
ГОЛ! 3:2!
Д. Лекич
Пас отдал
Х. Камуньяс
ГОЛ! 2:2!
К. Сола
Пас отдал
В. Пандиани
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Фланьо
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
И. Драгутинович
️️️️
С. Санчес
Замена
Д. Капель
️️️️
Л. Акоста
Желтая карточка
А. Сехудо
Замена
Д. Зокора
️️️️
Ф. Фасио
Замена
В. Пандиани
️️️️
Х. Кальеха
ГОЛ! 1:2!
К. Сола
Пас отдал
Х. Камуньяс
Замена
А. Дамиа
️️️️
М. Нельсон
+1
Травма
М. Нельсон
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 0:2!
А. Негредо
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Перотти
Желтая карточка
М. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛВ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
17
Хавьер Камуньяс
АП
16
Альваро Сехудо
ПВ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Севилья
13
Хави Варас
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
9
Лаутаро Акоста
ЛП
17
Гари Медель
ОП
17
Федерико Фасио
ЦП
8
Диего Перотти
ПП
11
Фредерик Кануте
(К)
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Лоло
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
4-2-3-1
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
4
Фланьо
22
Нельсон
32
Вадоч
10
Пуньяль
11
Кальеха
17
Камуньяс
16
Сехудо
9
Сола
4-1-3-2
13
Варас
20
Санчес
14
Эскюде
20
Эспиноcа
35
Дабо
17
Медель
8
Перотти
17
Фасио
9
Акоста
21
Негредо
11
Кануте
22
Нельсон
2
Дамиа
2
Дамиа
22
Нельсон
11
Кальеха
12
Пандиани
12
Пандиани
11
Кальеха
4
Фланьо
16
Лекич
16
Лекич
4
Фланьо
20
Санчес
3
Драгутинович
3
Драгутинович
20
Санчес
9
Акоста
17
Капель
17
Капель
9
Акоста
17
Фасио
16
Зокора
16
Зокора
17
Фасио
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
25
Андрес Палоп
ВР
11
Ренато
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
11
Ренато
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Осасуна - Севилья
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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