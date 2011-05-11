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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сарагоса
Реал Сосьедад - Сарагоса: обзор матча 11 мая 2011
Реал Сосьедад
11.05.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
24'
Р. Тамудо
88'
М. Аранбуру
54'
Габи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сарагоса
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
М. Ланцаро
ГОЛ! 2:1!
М. Аранбуру
Желтая карточка
Д. Ифран
Желтая карточка
Х. Прието
Замена
М. Бергара
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Д. Ифран
️️️️
Д. Ривас
Желтая карточка
Р. Тамудо
Замена
Л. Франко
️️️️
А. Доблас
Замена
П. Сутил
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:1!
Габи
Замена
С. Бутахар
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
М. Ланцаро
ГОЛ! 1:0!
Р. Тамудо
Пас отдал
Д. Ривас
Желтая карточка
Д. Зурутуса
15'
Желтая карточка
А. Гризманн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
15
Ансотеги
15
Демидов
3
де ла Белья
19
Ривас
10
Прието
17
Зурутуса
11
Аранбуру
23
Тамудо
7
Гризманн
4-5-1
12
Доблас
5
Ланцаро
4
Да Силва
3
Паредес
39
Ярошик
14
Габи
23
Понцио
16
Бертоло
21
Эррера
7
Лафита
14
Уче
23
Тамудо
5
Бергара
5
Бергара
23
Тамудо
17
Зурутуса
11
Сутил
11
Сутил
17
Зурутуса
19
Ривас
21
Ифран
21
Ифран
19
Ривас
16
Бертоло
20
Бутахар
20
Бутахар
16
Бертоло
12
Доблас
1
Франко
1
Франко
12
Доблас
5
Ланцаро
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
5
Ланцаро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сарагоса
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
37
Иван Обрадович
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
37
Иван Обрадович
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Реал Сосьедад - Сарагоса
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Реале Арена
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