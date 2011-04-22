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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 22 апреля 2011
Металлург
22.04.2011, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
9'
Е. Песков (АГ)
90+1'
Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
ГОЛ! 2:0!
Жуниор
+1
Желтая карточка
С. Сидорчук
Желтая карточка
Фабиу
Замена
А. Оберемко
️️️️
Д. Осипенко
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Фабиано
Желтая карточка
Р. Безус
Желтая карточка
Тейку
Замена
Фабиу
️️️️
А. Цуриков
Замена
С. Рудыка
️️️️
А. Нестеров
Желтая карточка
В. Чеснаков
Замена
В. Сачко
️️️️
А. Громов
Желтая карточка
М. Арури
Желтая карточка
Е. Опанасенко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Песков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
11
Мохамед Ашраф
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
38
Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Иван Спичка
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
26
Юрий Глушко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
15
Фабиу
ЦФ
Ворскла
78
Алексей Курилов
ЦЗ
35
Павло Лешко
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Максим Карпович
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Безотосный
39
Опанасенко
4
Тейку
4
Матеус
5
Нестеров
99
Арури
11
Ашраф
9
Цуриков
42
Писоцкий
10
Жуниор
38
Фабиано
3-2-3-1-1
12
Величко
17
Чеснаков
4
Даллку
13
Песков
15
Кулаков
33
Селин
32
Красноперов
90
Безус
77
Осипенко
10
Маркоски
28
Громов
38
Фабиано
8
Сидорчук
8
Сидорчук
38
Фабиано
5
Нестеров
9
Рудыка
9
Рудыка
5
Нестеров
9
Цуриков
15
Фабиу
15
Фабиу
9
Цуриков
77
Осипенко
9
Оберемко
9
Оберемко
77
Осипенко
28
Громов
17
Сачко
17
Сачко
28
Громов
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
4
Иван Спичка
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
6
Дмитрий Еременко
АП
26
Юрий Глушко
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
0
Максим Карпович
ЦП
78
Алексей Курилов
ЦЗ
35
Павло Лешко
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
4
Иван Спичка
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
6
Дмитрий Еременко
АП
26
Юрий Глушко
ЦФ
Остались в запасе
0
Максим Карпович
ЦП
78
Алексей Курилов
ЦЗ
35
Павло Лешко
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Ворскла
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Славутич-Арена
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