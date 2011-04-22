Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Ростов (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 22 апреля 2011
Ростов (мол)
22.04.2011, пятница, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат (мол)
29'
Ф. Дворников
4'
М. Тагилов
45'
Ш. Ашаханов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Ахмат (мол)
+1
Замена
Д. Кадиев
️️️️
С. Эльгаджиев
Замена
С. Сулейманов
️️️️
А. Тембулатов
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
Х. Кадыров
Замена
К. Вартанян
️️️️
Ф. Дворников
Замена
М. Адаев
️️️️
Б. Умаров
Замена
А. Котенев
️️️️
В. Мироник
Замена
Д. Домрин
️️️️
А. Зотов
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Е. Филиппов
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
А. Хагба
Желтая карточка
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:2!
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
М. Лейсал
Желтая карточка
Н. Васильев
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дворников
18'
Желтая карточка
Х. Кадыров
ГОЛ! 0:1!
М. Тагилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Мартин Лейсал
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
69
Евгений Филиппов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
98
Батыр Умаров
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Ростов (мол)
5
Антон Котенев
ЦЗ
22
Дмитрий Домрин
ЦЗ
19
Карлен Вартанян
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Ахмат (мол)
36
Магомед Адаев
ЦЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
71
Сайд-Магомед Сулейманов
ЦП
3-2-3-1-1
1
Лейсал
27
Харламов
37
Хагба
2
Кулеша
5
Мироник
68
Зотов
69
Филиппов
15
Маляка
96
Васильев
19
Байрамян
9
Дворников
3-5-2
88
Сикач
35
Тепишев
98
Умаров
4
Тагилов
77
Тембулатов
50
Ашаханов
80
Джабраилов
42
Тохосашвили
61
Адамов
10
Кадыров
38
Эльгаджиев
9
Дворников
19
Вартанян
19
Вартанян
9
Дворников
5
Мироник
5
Котенев
5
Котенев
5
Мироник
68
Зотов
22
Домрин
22
Домрин
68
Зотов
37
Хагба
45
Кухарчук
45
Кухарчук
37
Хагба
69
Филиппов
70
Гурбанов
70
Гурбанов
69
Филиппов
98
Умаров
36
Адаев
36
Адаев
98
Умаров
10
Кадыров
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
10
Кадыров
77
Тембулатов
71
Сулейманов
71
Сулейманов
77
Тембулатов
38
Эльгаджиев
44
Кадиев
44
Кадиев
38
Эльгаджиев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Магомед Магомаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Ростов (мол) - Ахмат (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+