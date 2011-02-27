январь 2010
февраль 2011
Италия. Серия А (2010/2011), 27 тур
27 февраля, воскресенье
17:00
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 23 тур
27 февраля, воскресенье
15:00
Матч завершен
27 февраля, воскресенье
18:00
Матч завершен
27 февраля, воскресенье
20:00
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 28 тур
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 25 тур
Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 28 тур
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 18 тур
Германия. Бундеслига (2010/2011), 24 тур
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 22 тур
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
27 февраля, воскресенье
19:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2010/2011), 25 тур
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 21 тур
Испания. Примера (2010/2011), 25 тур
Австрия. Бундеслига (2010/2011), 22 тур
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 22 тур
27 февраля, воскресенье
22:00
Матч завершен