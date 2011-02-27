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    Расписание матчей 27-02-2011

    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Серия А (2010/2011), 27 тур
    27 февраля, воскресенье
    14:30
    Катания
    2:1
    Дженоа
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    17:00
    Рома
    2:2
    Парма
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    17:00
    Палермо
    0:7
    Удинезе
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    17:00
    Брешиа
    2:2
    Лечче
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    1:0
    Лацио
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    17:00
    Бари
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    17:00
    Чезена
    1:0
    Кьево
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    22:45
    Сампдория
    0:2
    Интер
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2010/2011), 23 тур
    27 февраля, воскресенье
    15:00
    Карабюкспор
    2:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    18:00
    Сивасспор
    4:2
    Манисаспор
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    20:00
    Трабзонспор
    3:3
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 28 тур
    27 февраля, воскресенье
    15:45
    Мазервелл
    2:0
    Селтик
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    18:00
    Рейнджерс
    4:0
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2010/2011), 25 тур
    27 февраля, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    5:1
    Гронинген
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    16:30
    ПСВ
    0:0
    Аякс
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    16:30
    АЗ Алкмаар
    2:1
    Твенте
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    18:30
    НЕК
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 28 тур
    27 февраля, воскресенье
    16:30
    Вест Хэм
    3:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    18:00
    Манчестер Сити
    1:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 18 тур
    27 февраля, воскресенье
    17:00
    Динамо
    2:2
    Теплице
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    17:00
    Усти-над-Лабем
    0:3
    Сигма
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    Яблонец
    3:0
    Слован
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2010/2011), 24 тур
    27 февраля, воскресенье
    17:30
    Айнтрахт
    0:2
    Штутгарт
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    19:30
    Вердер
    2:2
    Байер
    Матч завершен
    Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 22 тур
    27 февраля, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    3:2
    Ксамакс
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    0:1
    Базель
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    0:1
    Тун
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2010/2011)
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    Арсенал
    1:2
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2010/2011), 25 тур
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    Нанси
    1:2
    Марсель
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    ПСЖ
    2:1
    Тулуза
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    23:00
    Лилль
    1:1
    Лион
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2010/2011), 21 тур
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    Бейра-Мар
    0:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    Риу Аве
    1:0
    Лейрия
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    21:00
    Бенфика
    2:1
    Маритиму
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    23:15
    Насьональ
    1:0
    Спортинг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2010/2011), 25 тур
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    Леванте
    2:1
    Осасуна
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    Эркулес
    0:0
    Хетафе
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    21:00
    Расинг
    2:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    27 февраля, воскресенье
    23:00
    Атлетик
    1:2
    Валенсия
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2010/2011), 22 тур
    27 февраля, воскресенье
    19:00
    Штурм
    1:0
    Рид
    Матч завершен
    Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 22 тур
    27 февраля, воскресенье
    22:00
    Сент-Труйден
    0:3
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
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