Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Удинезе
Палермо - Удинезе: обзор матча 27 февраля 2011
Палермо
27.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 7
Завершен
Удинезе
10'
А. Ди Натале
19'
А. Санчес
28'
А. Санчес
41'
А. Ди Натале
42'
А. Санчес
48'
А. Санчес
60'
А. Ди Натале (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Удинезе
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Эрнандес
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Г. Инлер
Замена
А. Аква
️️️️
Х. Пасторе
Красная карточка
М. Дармиан
ГОЛ с пенальти! 0:7!
А. Ди Натале
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 0:6!
А. Санчес
Замена
А. Кода
️️️️
К. Сапата
Замена
Э. Муньос
️️️️
С. Анджелкович
ГОЛ! 0:5!
А. Санчес
ГОЛ! 0:4!
А. Ди Натале
Вторая желтая
А. Бачинович
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
А. Бачинович
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
П. Армеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
4
Анджелкович
36
Дармиан
23
Ночерино
25
Бачинович
8
Мильяччо
15
Пасторе
11
Эрнандес
72
Иличич
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
6
Домицци
25
Сапата
4
Бенатиа
27
Асамоа
3
Пинци
88
Инлер
7
Армеро
4
Санчес
10
Ди Натале
4
Анджелкович
6
Муньос
6
Муньос
4
Анджелкович
15
Пасторе
18
Аква
18
Аква
15
Пасторе
11
Эрнандес
51
Пинилья
51
Пинилья
11
Эрнандес
25
Сапата
35
Кода
35
Кода
25
Сапата
88
Инлер
22
Баттоккио
22
Баттоккио
88
Инлер
4
Санчес
19
Денис
19
Денис
4
Санчес
Остались в запасе
Палермо
Удинезе
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Палермо - Удинезе
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Ренцо Барбера
Новости команд
Все
Палермо
Удинезе
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+