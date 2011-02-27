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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Лечче
Брешиа - Лечче: обзор матча 27 февраля 2011
Брешиа
27.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 2
Завершен
Лечче
16'
А. Караччиоло
18'
Д. Дзоболи
30'
Д. Корвиа
70'
Д. Мунари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Лечче
Желтая карточка
Д. Корвиа
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
М. Дзамбелли
Замена
М. Коппола
️️️️
Жеда
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
П. Хетемай
Желтая карточка
Д. Дзоболи
Желтая карточка
Густаво
ГОЛ! 2:2!
Д. Мунари
Замена
И. Пьятти
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
Эдер
️️️️
А. Диаманти
ГОЛ! 2:1!
Д. Корвиа
Пас отдал
Д. Мунари
Замена
Д. Корвиа
️️️️
К. Гроссмюллер
ГОЛ! 2:0!
Д. Дзоболи
Пас отдал
А. Диаманти
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Караччиоло
Пас отдал
М. Дзамбелли
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
8
Адам Вош
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Аркари
13
Дзамбелли
17
Мареко
2
Дзоболи
28
Берарди
11
Зебина
33
Коне
14
Дзанетти
56
Хетемай
23
Диаманти
99
Караччиоло
3-2-4-1
21
Розати
28
Бривио
14
Фабиано
3
Густаво
2
Донати
15
Месба
20
Гроссмюллер
11
Мунари
91
Бертолаччи
83
Оливера
27
Жеда
13
Дзамбелли
5
Дапрела
5
Дапрела
13
Дзамбелли
56
Хетемай
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
56
Хетемай
23
Диаманти
23
Эдер
23
Эдер
23
Диаманти
91
Бертолаччи
10
Пьятти
10
Пьятти
91
Бертолаччи
27
Жеда
10
Коппола
10
Коппола
27
Жеда
20
Гроссмюллер
9
Корвиа
9
Корвиа
20
Гроссмюллер
Остались в запасе
Брешиа
Лечче
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
8
Адам Вош
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
8
Адам Вош
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Брешиа - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Марио Ригамонти
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