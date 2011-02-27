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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 27 февраля 2011
ПСВ
27.02.2011, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
0 : 0
Завершен
Аякс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Аякс
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
М. Эль-Хамдауи
Замена
Ж. Зефуйк
️️️️
М. Берг
Желтая карточка
Л. Эбесилио
Замена
Р. Линдгрен
️️️️
Э. Эно
Желтая карточка
С. Манолев
Желтая карточка
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
6
Марсело
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ОП
24
Орландо Энгелаар
(К)
ЦП
10
Балаж Джуджак
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
17
Джермейн Ленс
РФ
Главный тренер
Фред Руттен
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
(К)
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
24
Кристиан Эриксен
ОП
6
Сим Де Йонг
ОП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЛФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
ПСВ
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
4-2-1-3
15
Исакссон
6
Марсело
3
Баума
33
Питерс
11
Манолев
11
Тойвонен
13
Хатчинсон
24
Энгелаар
10
Джуджак
33
Берг
17
Ленс
4-2-2-2
1
Стекеленбург
9
ван дер Вил
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
6
Анита
24
Эриксен
6
Де Йонг
21
Эно
10
Сулеймани
77
Эль-Хамдауи
6
Эбесилио
33
Берг
9
Зефуйк
9
Зефуйк
33
Берг
21
Эно
21
Линдгрен
21
Линдгрен
21
Эно
77
Эль-Хамдауи
6
Де Зеув
6
Де Зеув
77
Эль-Хамдауи
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
52
Закария Лабиад
АП
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча ПСВ - Аякс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 16:25 (прямая)
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