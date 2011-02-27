Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Кьево
Чезена - Кьево: обзор матча 27 февраля 2011
Чезена
27.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
90'
Л. Хименес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Кьево
Желтая карточка
Э. Богдани
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Хименес
Желтая карточка
Д. Манделли
Замена
П. Граноче
️️️️
К. Констан
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Ф. Касерта
Замена
Д. Сардо
️️️️
М. Больячино
Замена
Д. Малонга
️️️️
А. Розина
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
С. Соррентино
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
Фелипе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
3-5-2
1
Антониоли
6
Лауро
27
Фелипе
5
фон Берген
27
Розина
77
Чеккарелли
16
Пароло
18
Колуччи
26
Касерта
84
Хименес
81
Богдани
3-2-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
5
Манделли
3
Андреолли
21
Фрей
19
Констан
6
Фернандес
11
Гуана
54
Больячино
77
Теро
31
Пеллисьер
27
Фелипе
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
27
Фелипе
26
Касерта
15
Джаккерини
15
Джаккерини
26
Касерта
27
Розина
24
Малонга
24
Малонга
27
Розина
54
Больячино
20
Сардо
20
Сардо
54
Больячино
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
19
Констан
19
Граноче
19
Граноче
19
Констан
Остались в запасе
Чезена
Кьево
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Чезена - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Чезена
Кьево
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+