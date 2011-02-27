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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 27 февраля 2011
Вердер
27.02.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Байер
82'
П. Мертезакер
89'
С. Предль
41'
Э. Дердийок
66'
С. Рольфес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
ГОЛ! 2:2!
С. Предль
Пас отдал
С. Вагнер
Замена
М. Фридрих
️️️️
Г. Кастро
Вторая желтая
А. Видаль
ГОЛ! 1:2!
П. Мертезакер
Пас отдал
Ф. Тринкс
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
Травма
Э. Дердийок
Замена
М. Баллак
️️️️
С. Сэм
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Д. Шмидт
ГОЛ! 0:2!
С. Рольфес
Пас отдал
Э. Дердийок
Замена
М. Марин
️️️️
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
Д. Швааб
ГОЛ! 0:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
А. Хант
️️️️
Т. Боровски
Травма
Т. Боровски
Желтая карточка
К. Фритц
Желтая карточка
С. Предль
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
2
Сандро Вагнер
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
7
Ренато Аугусто
ЛФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-4-1-1
1
Визе
16
Сильвестр
4
Предль
4
Мертезакер
16
Шмидт
8
Фритц
44
Баргфреде
6
Боровски
2
Вагнер
27
Тринкс
14
Писарро
4-4-2
15
Адлер
5
Швааб
7
Райнарц
4
Хююпя
3
Кадлец
33
Сэм
23
Видаль
6
Рольфес
8
Кастро
9
Дердийок
7
Аугусто
6
Боровски
14
Хант
14
Хант
6
Боровски
44
Баргфреде
22
Марин
22
Марин
44
Баргфреде
16
Шмидт
7
Арнаутович
7
Арнаутович
16
Шмидт
8
Кастро
2
Фридрих
2
Фридрих
8
Кастро
33
Сэм
13
Баллак
13
Баллак
33
Сэм
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
Остались в запасе
Вердер
Байер
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
Главный тренер
Томас Шааф
33
Томаш Бобель
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вердер - Байер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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