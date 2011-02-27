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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 27 февраля 2011
Рома
27.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 2
Завершен
Парма
18'
Ф. Тотти (П)
37'
Жуан
73'
Амаури
78'
Амаури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
М. Пизано
️️️️
Э. Креспо
Вторая желтая
М. Пачи
ГОЛ! 2:2!
Амаури
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:1!
Амаури
Пас отдал
Ф. Валиани
Замена
Б. Джемаили
️️️️
К. Дзаккардо
Желтая карточка
М. Пачи
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Ф. Тотти
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Морроне
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Д. Писарро
Травма
Д. Писарро
+2
ГОЛ! 2:0!
Жуан
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
18'
Травма
Р. Таддеи
16'
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
7
Давид Писарро
ОП
16
Даниэле Де Росси
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
32
Франческо Модесто
ЛАЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПАЗ
80
Франческо Валиани
ЦП
4
Стефано Морроне
(К)
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-2-1-2-1
32
Дони
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
27
Кассетти
7
Писарро
16
Де Росси
4
Бриги
9
Вучинич
11
Таддеи
10
Тотти
3-2-3-2
83
Миранте
29
Палетта
24
Пачи
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
32
Модесто
87
Кандрева
4
Морроне
80
Валиани
21
Джовинко
11
Амаури
7
Писарро
30
Симплисио
30
Симплисио
7
Писарро
10
Тотти
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Тотти
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
Креспо
26
Пизано
26
Пизано
Креспо
5
Дзаккардо
21
Джемаили
21
Джемаили
5
Дзаккардо
4
Морроне
9
Креспо
9
Креспо
4
Морроне
Остались в запасе
Рома
Парма
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Рома - Парма
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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