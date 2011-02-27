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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 27 февраля 2011
Вест Хэм
27.02.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
22'
С. Паркер
45'
Д. Ба
90+1'
К. Коул
84'
Г. Джонсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
ГОЛ! 3:1!
К. Коул
+1
Замена
К. Коул
️️️️
Д. Ба
ГОЛ! 2:1!
Г. Джонсон
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Д. Спектор
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 2:0!
Д. Ба
Пас отдал
Г. О'Нил
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Келли
Травма
М. Келли
ГОЛ! 1:0!
С. Паркер
Пас отдал
Т. Хитцльшпергер
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
19
Демба Ба
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
16
Марк Нобл
АП
19
Гари О'Нил
ПВ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Глен Джонсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-2-3-1
31
Грин
3
Бридж
4
Апсон
5
Томкинс
2
Якобсен
8
Паркер
0
Хитцльшпергер
19
Ба
16
Нобл
19
О'Нил
10
Пикьонн
4-2-3-1
25
Рейна
16
Келли
37
Шкртел
23
Каррагер
27
Уилсон
6
Лейва
8
Джеррард
7
Кейт
14
Мейрелеш
8
Джонсон
9
Суарес
10
Пикьонн
23
Спектор
23
Спектор
10
Пикьонн
19
Ба
24
Коул
24
Коул
19
Ба
16
Келли
12
Коул
12
Коул
16
Келли
14
Мейрелеш
89
Н'Гог
89
Н'Гог
14
Мейрелеш
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
25
Рууд Боффин
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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