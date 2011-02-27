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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Дженоа
Катания - Дженоа: обзор матча 27 февраля 2011
Катания
27.02.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
51'
М. Лопес
56'
Г. Бергессио
19'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Дженоа
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
Д. Марчезе
️️️️
А. Гомес
Красная карточка
Б. Аугустин
Красная карточка
А. Флоро Флорес
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Флоро Флорес
Красная карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
Б. Аугустин
Желтая карточка
Г. Бергессио
Замена
А. Палоски
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 2:1!
Г. Бергессио
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Э. Моретти
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Замена
А. Риккьюти
️️️️
П. Ледесма
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Потенца
Желтая карточка
А. Потенца
20'
Желтая карточка
Э. Моретти
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Флоро Флорес
11'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
23
Диего Полента
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-3-4
21
Андухар
22
Альварес
26
Сильвестре
2
Потенца
17
Ледесма
5
Карбони
10
Лоди
11
Лопес
4
Аугустин
18
Бергессио
10
Гомес
3-2-3-2
82
Эдуарду
3
Дайнелли
13
Каладзе
24
Моретти
27
Место
4
Кришито
7
Росси
44
Велозу
33
Куцка
9
Флоро Флорес
8
Паласио
10
Гомес
15
Марчезе
15
Марчезе
10
Гомес
17
Ледесма
24
Риккьюти
24
Риккьюти
17
Ледесма
2
Потенца
18
Скелотто
18
Скелотто
2
Потенца
24
Моретти
13
Антонелли
13
Антонелли
24
Моретти
9
Флоро Флорес
7
Янкович
7
Янкович
9
Флоро Флорес
33
Куцка
9
Палоски
9
Палоски
33
Куцка
Остались в запасе
Катания
Дженоа
1
Томаш Косицки
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Диего Полента
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
23
Диего Полента
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Катания - Дженоа
4
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Анджело Массимино
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