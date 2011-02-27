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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 27 февраля 2011
Лилль
27.02.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Лион
9'
М. Сов
25'
К. Чельстрем
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
Замена
П. Фро
️️️️
Й. Кабай
+2
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
А. Рами
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Э. Азар
Замена
Ж. Пье
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
О. Шеджу
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
П. Диакате
Желтая карточка
Д. Бриан
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
П. Диакате
️️️️
Крис
Травма
Крис
ГОЛ! 1:1!
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
10
Эден Азар
ЛФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
28
Жереми Тулалан
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-3-1-2
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
29
Кабай
24
Мавуба
15
Бальмон
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
4-2-3-1
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
3
Крис
26
Сиссоко
28
Тулалан
4
Чельстрем
7
Бриан
8
Гуркюфф
7
Бастос
18
Гомис
23
Рами
7
Обраньяк
7
Обраньяк
23
Рами
10
Азар
9
Де Мело
9
Де Мело
10
Азар
29
Кабай
11
Фро
11
Фро
29
Кабай
7
Бастос
26
Пье
26
Пье
7
Бастос
3
Крис
15
Диакате
15
Диакате
3
Крис
18
Гомис
19
Дельгадо
19
Дельгадо
18
Гомис
Остались в запасе
Лилль
Лион
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Реми Веркутр
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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