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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 27 февраля 2011
Атлетик
27.02.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
15'
Ф. Льоренте
71'
Х. Мата
81'
Жонас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
+5
Желтая карточка
В. Гуаита
Замена
И. Де Серио
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 1:2!
Жонас
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Т. Коста
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Замена
И. Габилондо
️️️️
Г. Токеро
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Замена
М. Сусаета
️️️️
Д. Лопес
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
Хоакин
Замена
Жонас
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Травма
Д. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Токеро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
12
Сан Хосе
5
Экиза
18
де Маркос
88
Мартинес
18
Гурпеги
27
Лопес
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
4-2-3-1
13
Гуаита
2
Бруно
4
Наварро
18
Станкявичус
22
Матье
5
Топал
11
Банега
17
Хоакин
64
Мата
19
Эрнандес
9
Сольдадо
10
Муньяин
14
Де Серио
14
Де Серио
10
Муньяин
23
Токеро
11
Габилондо
11
Габилондо
23
Токеро
27
Лопес
14
Сусаета
14
Сусаета
27
Лопес
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
11
Банега
8
Коста
8
Коста
11
Банега
19
Эрнандес
17
Жонас
17
Жонас
19
Эрнандес
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Сесар Санчес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетик - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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