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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 27 февраля 2011
Кальяри
27.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
40'
А. Диас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
Желтая карточка
Матузалем
Желтая карточка
С. Миссироли
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Сарате
️️️️
А. Гонсалес
Замена
С. Миссироли
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
М. Канини
Замена
С. Флоккари
️️️️
Д. Скулли
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Коссу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Диас
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Астори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Перицо
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
7
Нене
99
Аквафреска
4-4-2
46
Берни
2
Лихтштайнер
3
Андре Диас
26
Раду
20
Бьява
10
Эрнанес
24
Ледесма
27
Матузалем
15
Гонсалес
18
Козак
10
Скулли
7
Коссу
44
Наингголан
44
Наингголан
7
Коссу
99
Аквафреска
6
Миссироли
6
Миссироли
99
Аквафреска
15
Гонсалес
9
Сарате
9
Сарате
15
Гонсалес
10
Скулли
10
Флоккари
10
Флоккари
10
Скулли
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кальяри - Лацио
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Сант-Элия
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