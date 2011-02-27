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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Фиорентина
Бари - Фиорентина: обзор матча 27 февраля 2011
Бари
27.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
86'
А. Геззаль
21'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Фиорентина
ГОЛ! 1:1!
А. Геззаль
Пас отдал
К. Глик
Замена
М. Кампорезе
️️️️
В. Бехрами
Замена
А. Геззаль
️️️️
Хайме
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Муту
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
М. Донати
️️️️
С. Бентивольо
Замена
М. Риналди
️️️️
А. Раджи
Желтая карточка
Ч. Натали
Желтая карточка
П. Кодря
ГОЛ! 0:1!
А. Джилардино
Пас отдал
Р. Монтоливо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
9
Хайме
ЦП
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
(К)
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
15
Глик
24
Раджи
5
Масиелло
7
Бентивольо
5
Кодря
9
Хайме
14
Гацци
9
Кастильо
10
Хусеклепп
4-3-1-2
1
Боруц
16
Комотто
14
Натали
5
Гамберини
21
Паскуаль
85
Бехрами
33
Донадель
18
Монтоливо
22
Льяич
12
Муту
19
Джилардино
24
Раджи
6
Риналди
6
Риналди
24
Раджи
7
Бентивольо
5
Донати
5
Донати
7
Бентивольо
9
Хайме
5
Геззаль
5
Геззаль
9
Хайме
85
Бехрами
31
Кампорезе
31
Кампорезе
85
Бехрами
22
Льяич
11
Варгас
11
Варгас
22
Льяич
12
Муту
7
Черчи
7
Черчи
12
Муту
Остались в запасе
Бари
Фиорентина
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Камил Копунек
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Камил Копунек
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Бари - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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