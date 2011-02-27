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Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 27 февраля 2011
Манчестер Сити
27.02.2011, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
26'
М. Балотелли
48'
Д. Дафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Э. Джонсон
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Коларов
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
П. Виейра
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 1:1!
Д. Дафф
Пас отдал
Э. Джонсон
Желтая карточка
Э. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Жо
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Золтан Гера
АП
3-2-2-3
1
Харт
17
Боатенг
2
Туре
15
Лескотт
11
Коларов
5
Сабалета
18
Бэрри
42
Туре
45
Балотелли
32
Тевес
10
Джеко
4-5-1
32
Шварцер
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
30
Сальсидо
16
Дафф
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
8
Дембеле
17
Джонсон
11
Коларов
20
Милнер
20
Милнер
11
Коларов
10
Джеко
0
Виейра
0
Виейра
10
Джеко
17
Джонсон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
17
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
28
Стюарт Тэйлор
ВР
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
5
Гаэль Какута
АП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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