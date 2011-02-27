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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Марсель
Нанси - Марсель: обзор матча 27 февраля 2011
Нанси
27.02.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
34'
Ж. Фере
45'
А. Айю
87'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Марсель
Желтая карточка
В. Хилтон
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Желтая карточка
Г. Хайнце
Желтая карточка
С. Диаките
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ф. Абриэль
Замена
Б. Жанно
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
Ж. Сами
Замена
В. Хилтон
️️️️
С. Мбиа
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
Желтая карточка
А. Кювилье
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
С. Мбиа
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фере
Пас отдал
Ж. Сами
Желтая карточка
Ш. Каборе
Замена
Б. Траоре
️️️️
А. Н'Диайе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нанси
40
Ронан Ле Кром
ВР
8
Фуад Рашид
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-5-2
16
Грегорини
3
Сами
4
Лотье
20
Кретьен Бассер
25
Фере
21
Н'Диайе
32
Диаките
21
Н'Гуэмо
22
Кювилье
15
Хаджи
19
Ваируа
3-1-4-1-1
30
Манданда
5
Хайнце
20
Диавара
0
Тайво
77
Каборе
7
Абриэль
25
Мбиа
8
Шейру
27
Гонсалес
24
Айю
14
Реми
21
Н'Диайе
8
Траоре
8
Траоре
21
Н'Диайе
19
Ваируа
9
Жанно
9
Жанно
19
Ваируа
25
Мбиа
4
Хилтон
4
Хилтон
25
Мбиа
7
Абриэль
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Абриэль
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
Остались в запасе
Нанси
Марсель
21
Джамель Бакар
ЦФ
8
Фуад Рашид
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
8
Фуад Рашид
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Нанси - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Марсель Пико
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