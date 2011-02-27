Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Бирмингем Сити
Арсенал - Бирмингем Сити: обзор матча 27 февраля 2011
Арсенал
27.02.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок лиги
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
40'
Р. ван Перси
27'
Н. Жигич
88'
О. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Бирмингем Сити
+4
Желтая карточка
Б. Фергюсон
+1
Замена
К. Джером
️️️️
Н. Жигич
ГОЛ! 1:2!
О. Мартинс
Замена
О. Мартинс
️️️️
К. Фахи
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Аршавин
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Р. ван Перси
Травма
Р. Джонсон
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
Ж. Босежур
️️️️
К. Гарднер
Желтая карточка
С. Ларссон
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Л. Косиельни
Травма
Л. Бойер
ГОЛ! 0:1!
Н. Жигич
Пас отдал
Р. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
14
Самир Насри
АП
10
Томаш Росицки
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ОП
8
Ли Бойер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
19
Никола Жигич
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Клиши
6
Косиельни
5
Джуру
3
Санья
10
Уилшир
8
Сонг
28
Аршавин
14
Насри
10
Росицки
32
ван Перси
4-1-4-1
12
Фостер
2
Карр
25
Йиранек
28
Джонсон
24
Риджуэлл
16
Фергюсон
7
Ларссон
8
Бойер
8
Гарднер
18
Фахи
19
Жигич
32
ван Перси
32
Бендтнер
32
Бендтнер
32
ван Перси
28
Аршавин
27
Шамах
27
Шамах
28
Аршавин
8
Гарднер
22
Босежур
22
Босежур
8
Гарднер
18
Фахи
9
Мартинс
9
Мартинс
18
Фахи
19
Жигич
35
Джером
35
Джером
19
Жигич
Остались в запасе
Арсенал
Бирмингем Сити
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уэмбли
Посещаемость:
88755 из 90000 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Бирмингем Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+