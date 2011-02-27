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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 27 февраля 2011
Сампдория
27.02.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Интер
74'
У. Снейдер
90+4'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
+4
ГОЛ! 0:2!
С. Это'О
Пас отдал
Д. Станкович
Желтая карточка
К. Киву
Замена
М. Марига
️️️️
Д. Паццини
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Поли
Замена
В. Коман
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
М. Вольта
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Д. Дессена
ГОЛ! 0:1!
У. Снейдер
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
Лусио
Замена
Г. Пандев
️️️️
Х. Харджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Стефано Луккини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ПЗ
3
Рето Циглер
ЛП
15
Андреа Поли
ОП
27
Даниэле Дессена
ОП
8
Стефано Губерти
ЦП
70
Даниеле Маннини
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
13
Хуссин Харджа
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-2-3-1
23
Курчи
17
Луккини
5
Гастальделло
17
Паломбо
14
Вольта
15
Поли
27
Дессена
3
Циглер
8
Губерти
70
Маннини
7
Маккароне
4-1-2-1-2
20
Сезар
5
Нагатомо
13
Раноккия
2
Лусио
26
Киву
4
Дзанетти
13
Харджа
5
Станкович
10
Снейдер
9
Это'О
11
Паццини
8
Губерти
78
Коман
78
Коман
8
Губерти
27
Дессена
14
Биабиани
14
Биабиани
27
Дессена
15
Поли
9
Македа
9
Македа
15
Поли
11
Паццини
31
Марига
31
Марига
11
Паццини
13
Харджа
21
Пандев
21
Пандев
13
Харджа
Остались в запасе
Сампдория
Интер
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Сампдория - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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