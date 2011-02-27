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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 27 февраля 2011
ПСЖ
27.02.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
28'
С. Арман
38'
А. Джуниньо (АГ)
61'
Ф. Табану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Тулуза
Замена
Сеара
️️️️
Л. Жюли
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
М. Фофана
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Замена
Ж. Маурис
️️️️
М. Бодмер
Замена
М. Эрдинг
️️️️
П. Луйиндула
Замена
Я. Тафе
️️️️
Ф. Сантандер
Желтая карточка
К. Жалле
ГОЛ! 2:1!
Ф. Табану
Пас отдал
Э. Дидо
Замена
Д. Браатен
️️️️
П. Машаду
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Джуниньо
ГОЛ! 1:0!
С. Арман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
10
Флориан Махеджуф
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Яннис Тафе
ЦФ
3-2-3-2
30
Эдель
12
Сахо
24
Бодмер
22
Арман
29
Тьене
13
Жалле
0
Макелеле
8
Шантом
0
Жюли
88
Луйиндула
99
Оаро
4-4-1
28
Валверде
17
Джуниньо
2
Фофана
12
М'Бенге
3
Конгре
17
Сиссоко
17
Дидо
27
Табану
55
Машаду
9
Сантандер
0
Жюли
2
Сеара
2
Сеара
0
Жюли
88
Луйиндула
9
Эрдинг
9
Эрдинг
88
Луйиндула
24
Бодмер
33
Маурис
33
Маурис
24
Бодмер
9
Сантандер
9
Тафе
9
Тафе
9
Сантандер
2
Фофана
7
Мансаре
7
Мансаре
2
Фофана
55
Машаду
22
Браатен
22
Браатен
55
Машаду
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
10
Флориан Махеджуф
ЦП
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Али Ахамада
ВР
6
Энтони Дево
ОП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
10
Флориан Махеджуф
ЦП
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
6
Энтони Дево
ОП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Парк де Пренс
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