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    Расписание матчей 08-02-2011

    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2011
    8 февраля, вторник
    16:00
    Динамо
    0:2
    Олимпия
    Матч завершен
    8 февраля, вторник
    19:00
    Университатя
    0:0
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2011
    8 февраля, вторник
    20:00
    Кипр
    0:2
    Швеция
    Матч завершен
    8 февраля, вторник
    21:30
    Румыния
    2:2
    (2:4)п
    Украина
    Матч завершен
    8 февраля, вторник
    22:45
    Ирландия
    3:0
    Уэльс
    Матч завершен
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