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Бирмингем Сити - Ньюкасл
Бирмингем Сити - Ньюкасл: обзор матча 15 февраля 2011
Бирмингем Сити
15.02.2011, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
2'
П. Левенкрандс
50'
Л. Бест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ньюкасл
Желтая карточка
Н. Рэнжер
Замена
С. Кэмпбелл
️️️️
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
К. Филлипс
️️️️
С. Ларссон
Замена
Д. Гатри
️️️️
Л. Бест
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Йиранек
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
П. Левенкрандс
Желтая карточка
Д. Бартон
Замена
К. Джером
️️️️
О. Мартинс
ГОЛ! 0:2!
Л. Бест
Пас отдал
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
К. Нолан
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Левенкрандс
Пас отдал
Х. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
24
Риджуэлл
25
Йиранек
28
Джонсон
2
Карр
7
Ларссон
8
Гарднер
16
Фергюсон
21
Бентли
19
Жигич
9
Мартинс
4-4-2
22
Харпер
2
Симпсон
5
Уильямсон
2
Колоччини
21
Энрике
8
Бартон
24
Тиоте
4
Нолан
18
Гутьеррес
9
Бест
11
Левенкрандс
7
Ларссон
9
Филлипс
9
Филлипс
7
Ларссон
25
Йиранек
3
Мерфи
3
Мерфи
25
Йиранек
9
Мартинс
35
Джером
35
Джером
9
Мартинс
18
Гутьеррес
5
Кэмпбелл
5
Кэмпбелл
18
Гутьеррес
9
Бест
23
Гатри
23
Гатри
9
Бест
11
Левенкрандс
9
Рэнжер
9
Рэнжер
11
Левенкрандс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ньюкасл
21
Колин Дойл
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Бирмингем Сити - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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