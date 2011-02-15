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Валенсия - Шальке-04
Валенсия - Шальке-04: обзор матча 15 февраля 2011
Валенсия
15.02.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Шальке-04
17'
Р. Сольдадо
64'
Рауль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Шальке-04
+3
Вторая желтая
Л. Шмитц
Замена
Ю. Хао
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Эду
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
М. Нойер
Замена
Висенте
️️️️
Э. Банега
Замена
Хоакин
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
Л. Шмитц
ГОЛ! 1:1!
Рауль
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Р. Кошта
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Ж. Матье
17'
16'
Желтая карточка
Ж. Матип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
20
Ариц Адурис
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
10
Алехандро Домингес
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
32
Жоэль Матип
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Хоакин
ПВ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Али Карими
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
16
Эду
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
22
Матье
20
Кошта
4
Наварро
23
Мигел
11
Банега
5
Топал
8
Коста
20
Адурис
10
Домингес
9
Сольдадо
4-4-2
1
Нойер
2
Учида
5
Хеведес
21
Метцельдер
26
Шмитц
8
Фарфан
32
Матип
24
Клюге
14
Хурадо
7
Рауль
21
Хунтелаар
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
11
Банега
14
Висенте
14
Висенте
11
Банега
10
Домингес
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Домингес
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
8
Хао
8
Хао
21
Хунтелаар
14
Хурадо
16
Эду
16
Эду
14
Хурадо
Остались в запасе
Валенсия
Шальке-04
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Валенсия - Шальке-04
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
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2 : 0
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Кельн
0 : 0
24.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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