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Шальке-04 - Валенсия
Шальке-04 - Валенсия: обзор матча 09 марта 2011
Шальке-04
09.03.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Валенсия
40'
Д. Фарфан
53'
М. Гавранович
90+4'
Д. Фарфан
17'
Р. Кошта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Валенсия
ГОЛ! 3:1!
Д. Фарфан
+4
Желтая карточка
Ж. Матье
Замена
Х. Сарпей
️️️️
П. Клюге
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Жонас
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Д. Фарфан
Замена
Т. Коста
️️️️
Э. Банега
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
П. Эрнандес
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Ж. Матип
ГОЛ! 2:1!
М. Гавранович
Желтая карточка
Эду
ГОЛ! 1:1!
Д. Фарфан
Желтая карточка
П. Клюге
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кошта
Пас отдал
М. Топал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
32
Жоэль Матип
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
19
Марио Гавранович
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Али Карими
ЦП
16
Эду
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Висенте
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-4-2
1
Нойер
18
Эскудеро
21
Метцельдер
5
Хеведес
2
Учида
14
Хурадо
24
Клюге
32
Матип
8
Фарфан
7
Рауль
19
Гавранович
4-2-3-1
13
Гуаита
2
Бруно
4
Наварро
20
Кошта
22
Матье
11
Банега
5
Топал
17
Хоакин
64
Мата
19
Эрнандес
20
Адурис
14
Хурадо
7
Дракслер
7
Дракслер
14
Хурадо
24
Клюге
2
Сарпей
2
Сарпей
24
Клюге
32
Матип
14
Пападопулос
14
Пападопулос
32
Матип
11
Банега
8
Коста
8
Коста
11
Банега
20
Адурис
17
Жонас
17
Жонас
20
Адурис
19
Эрнандес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Эрнандес
Остались в запасе
Шальке-04
Валенсия
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
16
Эду
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
16
Эду
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шальке-04 - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Матиас Класениус (оба Швеция)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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