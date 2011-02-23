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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Севилья
Порту - Севилья: обзор матча 23 февраля 2011
Порту
23.02.2011, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Севилья
71'
Л. Фабиано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Севилья
Замена
Родри
️️️️
Д. Перотти
Замена
Майкон
️️️️
С. Варела
Желтая карточка
Л. Фабиано
Вторая желтая
Алексис
Замена
К. Сэпунару
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Р. Фалькао
Красная карточка
А. Перейра
ГОЛ! 0:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
А. Негредо
Замена
Л. Фабиано
️️️️
С. Санчес
Желтая карточка
Ф. Беллуски
Замена
Г. Медель
️️️️
Д. Зокора
20'
Желтая карточка
Алексис
12'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
(К)
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
16
Дидье Зокора
ОП
11
Фредерик Кануте
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Порту
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
13
Фреди Гуарин
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Ренато
ЦП
15
Родри
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
2
Перейра
6
Роланду
30
Отаменди
7
Фусиле
5
Фернандо
8
Моутинью
25
Беллуски
18
Варела
7
Халк
9
Фалькао
3-3-2-1-1
13
Варас
20
Санчес
4
Алексис
17
Фасио
16
Навас
16
Зокора
3
Наварро
11
Кануте
11
Ракитич
8
Перотти
21
Негредо
18
Варела
3
Майкон
3
Майкон
18
Варела
8
Моутинью
22
Сэпунару
22
Сэпунару
8
Моутинью
9
Фалькао
13
Гуарин
13
Гуарин
9
Фалькао
16
Зокора
17
Медель
17
Медель
16
Зокора
8
Перотти
15
Родри
15
Родри
8
Перотти
20
Санчес
9
Фабиано
9
Фабиано
20
Санчес
Остались в запасе
Порту
Севилья
34
Бету
ВР
7
Кристиан Родригес
ЛП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
34
Бету
ВР
7
Кристиан Родригес
ЛП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Порту - Севилья
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
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