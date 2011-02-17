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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Порту
Севилья - Порту: обзор матча 17 февраля 2011
Севилья
17.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Порту
66'
Ф. Кануте
58'
Роланду
85'
Ф. Гуарин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Порту
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Замена
А. Перейра
️️️️
Ф. Беллуски
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 1:2!
Ф. Гуарин
Замена
Ромарик
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
С. Варела
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
К. Родригес
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 0:1!
Роланду
Пас отдал
Х. Родригес
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Порту
1
Элтон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Фернандо
ОП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Халк
ПВ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Севилья
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Порту
34
Бету
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
16
Рубен Микаэл
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
18
Вальтер
ЦФ
3-3-1-3
25
Палоп
17
Фасио
20
Санчес
4
Касерес
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
11
Ракитич
8
Перотти
9
Фабиано
11
Кануте
4-1-2-2-1
1
Элтон
7
Фусиле
22
Сэпунару
6
Роланду
30
Отаменди
5
Фернандо
25
Беллуски
8
Моутинью
7
Халк
23
Родригес
18
Варела
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
11
Ракитич
5
Ромарик
5
Ромарик
11
Ракитич
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
25
Беллуски
2
Перейра
2
Перейра
25
Беллуски
23
Родригес
7
Родригес
7
Родригес
23
Родригес
18
Варела
13
Гуарин
13
Гуарин
18
Варела
Остались в запасе
Севилья
Порту
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
18
Вальтер
ЦФ
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
Остались в запасе
18
Вальтер
ЦФ
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Севилья - Порту
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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