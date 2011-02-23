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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 23 февраля 2011
Арсенал
23.02.2011, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
7'
С. Скиллачи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
М. Уилсон
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
М. Шамах
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Н. Денилсон
️️️️
Т. Уолкотт
Травма
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Фабрегас
12'
Травма
С. Фабрегас
11'
ГОЛ! 1:0!
С. Скиллачи
Пас отдал
Н. Бендтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-1-1
13
Щесны
3
Клиши
5
Джуру
5
Скиллачи
3
Санья
14
Насри
10
Уилшир
8
Сонг
32
Уолкотт
4
Фабрегас
32
Бендтнер
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
6
Хут
17
Шоукросс
3
Пью
7
Пеннант
4
Уайтхэд
12
Уилэн
5
Делап
11
Карью
19
Уолтерс
32
Уолкотт
15
Денилсон
15
Денилсон
32
Уолкотт
4
Фабрегас
28
Аршавин
28
Аршавин
4
Фабрегас
32
Бендтнер
27
Шамах
27
Шамах
32
Бендтнер
36
Уилсон
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
36
Уилсон
19
Уолтерс
19
Фуллер
19
Фуллер
19
Уолтерс
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 22:40 (прямая)
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