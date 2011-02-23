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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 23 февраля 2011
Болонья
23.02.2011, среда, 20:30
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Рома
45'
Д. Де Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
Желтая карточка
Г. Рамирес
+3
Травма
Й. Риисе
Замена
А. Морлео
️️️️
М. Рубин
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Папони
Желтая карточка
Ф. Мексес
Замена
М. Бриги
️️️️
Ф. Симплисио
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Ф. Казарини
Замена
Д. Папони
️️️️
Р. Меджиорини
Травма
Ф. Мексес
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Росси
Пас отдал
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Де Росси
Травма
Р. Таддеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
20
Массимо Мутарелли
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
33
Маттео Рубин
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
14
Франческо Делла Рокка
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Рома
32
Дони
ВР
27
Марко Кассетти
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЛП
11
Родриго Таддеи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
7
Давид Писарро
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
35
Даниэле Папони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
20
Мутарелли
3
Черубин
33
Рубин
28
Эспозито
5
Казарини
16
Мудингай
14
Делла Рокка
11
Рамирес
9
Ди Вайо
69
Меджиорини
4-4-2
32
Дони
5
Мексес
6
Риисе
8
Бурдиссо
27
Кассетти
7
Писарро
11
Таддеи
16
Де Росси
30
Симплисио
9
Вучинич
22
Боррьелло
33
Рубин
3
Морлео
3
Морлео
33
Рубин
69
Меджиорини
35
Папони
35
Папони
69
Меджиорини
5
Казарини
26
Силигарди
26
Силигарди
5
Казарини
30
Симплисио
4
Бриги
4
Бриги
30
Симплисио
22
Боррьелло
10
Тотти
10
Тотти
22
Боррьелло
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
Остались в запасе
Болонья
Рома
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
12
Жулио Сержио
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Болонья - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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