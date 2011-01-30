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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 30 января 2011
Ювентус
30.01.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
59'
К. Маркизио
66'
К. Сапата
84'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
+1
Замена
А. Кода
️️️️
П. Армеро
Замена
А. Либертацци
️️️️
К. Маркизио
Вторая желтая
А. Санчес
Красная карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
М. Исла
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Аквилани
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
А. Абди
️️️️
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:1!
К. Сапата
Замена
Х. Денис
️️️️
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
22
Марко Костантино
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ОП
3
Джампьеро Пинци
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
38
Альберто Либертацци
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-1-2-2
1
Буффон
6
Гроссо
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Грыгера
30
Мело
10
Маркизио
20
Аквилани
55
Мартинес
10
Дель Пьеро
4-2-2-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
22
Исла
25
Сапата
6
Домицци
27
Асамоа
3
Пинци
88
Инлер
7
Армеро
4
Санчес
10
Ди Натале
10
Маркизио
38
Либертацци
38
Либертацци
10
Маркизио
20
Аквилани
22
Сиссоко
22
Сиссоко
20
Аквилани
7
Армеро
35
Кода
35
Кода
7
Армеро
10
Ди Натале
22
Абди
22
Абди
10
Ди Натале
88
Инлер
19
Денис
19
Денис
88
Инлер
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ювентус - Удинезе
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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