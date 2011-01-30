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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Сток Сити
Вулверхэмптон - Сток Сити: обзор матча 30 января 2011
Вулверхэмптон
30.01.2011, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вулверхэмптон - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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2 : 0
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Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
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